Cyberpunk 2077 llegará a Nvidia GeForce Now el día de lanzamiento

A pesar de que GeForce Now, el servicio de streaming de Nvidia, no lleva ni un mes fuera de la beta, los usuarios ya cuenta con la promesa de que el tan esperado Cyberpunk 2077 llegará a esta plataforma el mismo día que esté disponible en PlayStation 4, Xbox One, PC y Google Stadia, es decir, el próximo 17 de septiembre.

Los miembros de GeForce Now podrán jugar su copia de Steam de Cyberpunk 2077. Parece que el tiempo extra proporcionado por el retraso de Cyberpunk 2077 no sólo servirá para terminar todos los detalles posibles del juego, sino que le permitirá a los usuarios de otra plataforma disfrutar de esta experiencia.

Los suscriptores de la categoría de fundadores tendrán acceso a RTX On, una resolución de mayor fidelidad utilizando la tecnología de ray tracing. Nvidia dijo que la resolución más alta estará “totalmente optimizada y disponible al instante, incluso laptops de Mac”.

Al igual que Stadia y PlayStation Now de Sony, GeForce Now de Nvidia es un servicio de juegos en la nube que le permite transmitir sus juegos de PC favoritos directamente a su Mac, PC, Nvidia Shield TV o dispositivos basados en Android.

Esta anuncio no debería ser una gran sorpresa, especialmente considerando que Nvidia ha revelado una tarjeta gráfica inspirada en Cyberpunk 2077. De igual forma, Activision Blizzard ha retirado sus juegos de esta plataforma de streaming.

Vía: Nvidia