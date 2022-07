El canon de Spider-Man: Freshman Year tiene confundidos a los fans

La San Diego Comic-Con 2022 se está llevando a cabo en estos momentos, razón por la cual varias compañías del mundo geek están soltando sus cartas fuertes en cuanto películas y series. Y hoy, durante el panel animado de Marvel se dieron más detalles en torno a Spider-Man: Freshman Year, la próxima serie animada del icónico personaje.

El panel de Marvel Animation informó que el mundo de Peter Parker se expandirá incorporando personajes como Amadeus Cho, Harry Osborn y Nico Minuro. Además, la serie traerá a los villanos clásicos, incluidos The Unicorn, Chameleon, Scorpion, Speed ​​Demon, Tarantula, Butane, Carmella Black, Otto Octavius ​​y Norman Osborn.

Cuando se anunció por primera vez, se dijo que era el origen animado de Peter Parker de UCM, incluso el escritor principal de la serie, Jeff Trammell, confirmó que está ambientado antes de los eventos de Civil War. Esto tiene a los fanáticos de Marvel profundamente confundidos. Dado que se mencionó en No Way Home que Norman y Otto no existen en el universo de películas.

Aquí algunas declaraciones de los seguidores:

Freshman Year va a ser una locura porque no le importa una mierda vincularse con el canon ucm.

Oh, entonces esto no tiene sentido para la continuidad de UCM lmao.

Pensé que Spider-Man Freshman Year era una precuela de Homecoming ¿Por qué tienen a Doc Ock, Rhino y Scorpion? ¿Y por qué tiene todos estos otros trajes?

Amadeus Cho se pondrá enfermo por eso lmfao.

