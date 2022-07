Blockbuster reactiva sus redes sociales después de años

Una de las cadenas más importantes de la historia en su momento fue Blockbuster, franquicia que llegó a cientos de países para proveer diversión a las familias con rentas de videojuegos, películas y más. Y ahora, después de que sus redes sociales dejarán de estar activas por bastante tiempo, parece ser que están de vuelta para dar un anuncio importante.

Mediante su cuenta oficial de Twitter, soltaron un mensaje que dice “regresamos de la tumba” esto acompañado del gif de un zombie de alguna película antigua, muy parecido a uno que aparece en Abracadabra de Disney. Y ante esto, algunos fans se han preguntado qué significa esta publicación, muchos de ellos sospechando que la compañía podría regresar.

We're back from the grave… pic.twitter.com/CT3yHr9EKA

— Blockbuster (@blockbuster) July 22, 2022