Pese a que las compañías siguen impulsando el formato digital, el público aún prefiere tener en sus manos una copia física, especialmente si se trata de un juego first party de Sony. De acuerdo con una investigación filtrada de 2021, más del 60% de las ventas de PlayStation en ese momento corresponden a juegos físicos, con títulos como Death Stranding superando el 80%.

En su momento, una filtración por parte de Sony reveló el porcentaje de ventas digitales de sus juegos first party más importantes del momento para PlayStation 4 y PlayStation 5, en donde casi ninguno de estos supera el 40%. Los únicos títulos que tienen un mayor porcentaje son MLB The Show 21, Uncharted: Legacy of Thieves Collection de PS5, Ghost of Tsushima de PS4, Bloodborne, y God of War 3 Remastered. El resto de las experiencias tuvieron mayores ventas físicas.

Si bien esta información es de hace dos años, esta sigue siendo una tendencia en el mercado. Tan solo hace unas semanas se dio a conocer un reporte en donde se menciona que las ventas de Alan Wake II sufren como consecuencia de no tener un lanzamiento físico, lo cual nos habla del deseo del público de aún tener el disco en las manos, esto pese a todo lo que las compañías pueden llegar a creer.

A diferencia de Xbox, en donde es más fácil disfrutar de un título digital gracias a Game Pass, PlayStation aún le da un énfasis a la venta física, y la gente ha respondido positivamente a esto. Si bien la compañía también se ha enfocado en el apartado digital, con un PS5 sin lector de discos y el PS5 Slim dándonos la oportunidad de retirar esta unidad a nuestra voluntad, también es cierto que no se ha abandonado por completo al medio tradicional.

Esta no es una filosofía que comparte Xbox. Además de tener Game Pass, la compañía ya casi no hace juegos físicos. De sus grandes lanzamientos este año, Hi-Fi Rush no tuvo un disco, mientras que aquellos que compraron una versión física de la edición especial de Stafield, solo recibieron un código de descarga. Junto a esto, no vemos a muchos coleccionando títulos del Xbox Series X.

Los juegos físicos siguen siendo importantes, esto sin importar lo que digan las grandes compañías. Tener un disco no solo se ve bien en tu colección, sino que te permite disfrutar de algún título incluso después del cierre de servidores y cuando las empresas hayan abandonado cierta consola por completo.

