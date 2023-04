EA lanza nuevo trailer de gameplay de Immortals of Aveum

Electronic Arts ha revelado hoy el primer tráiler de gameplay extenso de Immortals of Aveum, que es el próximo juego de disparos en primera persona de la compañía. La semana pasada, EA anunció formalmente Immortals of Aveum y confirmó su lanzamiento en solo unos pocos meses. Y aunque los interesados en el juego estaban ansiosos por ver más sobre cómo sería su jugabilidad, hasta hoy, y en gran medida, se han proporcionado respuestas.

Con una duración total de más de seis minutos, el nuevo video de jugabilidad de Immortals of Aveum nos da la mejor vista hasta ahora del juego. Este tráiler no solo destaca muchas de las habilidades y poderes que los jugadores tendrán a su disposición, sino que también presenta algunos de los diferentes personajes que jugarán roles clave en su historia. Además de mostrar solo secuencias de combate, este video de Immortals of Aveum también nos da un vistazo de cómo se implementarán los puzzles.

Puedes ver este nuevo tráiler de Immortals of Aveum aquí:

A pesar de que se anunció recientemente, Immortals of Aveum está bastante cerca de su lanzamiento, que tendrá lugar el 20 de julio. El nuevo FPS de EA, estará disponible únicamente para plataformas de generación actual que incluyen PlayStation 5, Xbox Series X/S y PC.

Vía: Comicbook