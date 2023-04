Cómo sería si ESPN narrara las peleas de Dragon Ball

Dragon Ball es una de las franquicias de anime más duraderas, y después de ver sus batallas, entenderás por qué es tan popular. Desde su inicio hasta ahora, Dragon Ball ha presentado algunas de las peleas más intensas del shonen. A veces puede sentirse como si estuvieras viendo el Super Bowl con toda la adrenalina que se siente, así que por supuesto, hay fanáticos que aman analizar las mejores peleas del programa. Y ahora, un meme viral tiene a los internautas canalizando a ESPN para desglosar una de las batallas más icónicas de Dragon Ball Z.

ESPN the morning after Goku goes Super Saiyan pic.twitter.com/SI91RjEqYQ https://t.co/1C3WbV7F9v

— Swanky (@yesmaralook) April 17, 2023