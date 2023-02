Dragon Ball revela al villano más odiado por Vegeta

En el mundo de Dragon Ball uno de los personajes más queridos es sin duda Vegeta, villano que poco a poco se redimió con el paso de la franquicia hasta llegar a ser uno de los mejores amigos de Gokú. Y dentro de su construcción como persona, se ha enfrentado con seres que han agotado su temperamento, esto va desde Majin Buu hasta Freezer.

Uno de los más odiados por el Saiyajin es claramente el emperador que conocimos en la primera saga importante de Z, y es que Freezer claramente engaño a toda su raza, exterminando así a todo el planeta. Lo peor, es que después lo engañó al ser un niño, mencionado que una explosión generada de la nada exterminó su hogar, padres y amigos.

Sin embargo, este no es el más odiado por el personaje, sino que se trata de Baby de Dragon Ball GT quien lo hizo sufrir más, pues lo controló en cuerpo, haciendo que atacara a sus seres queridos sin ninguna forma de resistirse. A eso se le suma que acabó con su orgullo al poseerlo sin ningún tipo de problema y cambiando hasta su propio aspecto.

Afortunadamente, Gokú logró vencerlo al convertirse en el Super Saiyajin 4, dejando así a Vegeta en libertad, pero siempre se va a quedar con la espina de haberle ganado con sus propios medios. Freezer pudo haber terminado con su planeta, incluso matarlo una ocasión, pero el orgullo de los Saiyajin es mucho más importante, por lo que no podría recuperarlo.

Vía: Screenrant

Nota del editor: Aunque GT no es canon, parece ser que muchos usuarios le siguen teniendo cariño, aún con su final alternativo. A mi me gustó, pero con el tiempo he notado que no ha envejecido muy bien.