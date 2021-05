¿Dónde encajará la nueva película de Dragon Ball Super en la línea de tiempo?

Con la confirmación de una nueva película de Dragon Ball Super para 2022, los fans se han estado cuestionando exactamente en dónde encajará dentro de la línea de tiempo de la franquicia. Evidentemente, Toei Animation todavía se está resguardando muchos detalles sobre esto, pero es probable que suceda justo después de DBS: Broly.

Algo interesante que rescatar del anuncio oficial de esta nueva película es que, aparentemente, contará una historia totalmente original. Es decir, no adaptará los arcos de Moro y Granolah del manga. Considerando lo anterior, lo más fácil es asumir que se ambientará después de la última con Broly, y que probablemente nos revele más detalles sobre este Legendario Super Saiyajin.

Toei Animation mencionó que esta nueva película empezó su desarrollo antes del estreno de DBS: Broly, así que tendría sentido que fuera una continuación directa, tal y como sucedió con Battle of the Gods y Resurrection F. Por ahora es demasiado temprano como para dar una respuesta definitiva, pero sus productores prometieron compartir detalles adicionales en un futuro no muy lejano.

Via: ComicBook