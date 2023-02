¡Revive el State of Play de hoy aquí!

Ya vimos presentaciones por parte de Microsoft y Nintendo, ahora es el turno de que PlayStation tome el escenario principal con su siguiente State of Play. Esta presentación se llevará a cabo el día de hoy a las 1:00 PM (hora del Pacífico), o 3:00 PM (hora de la Ciudad de México). Aquí no solo tendremos un vistazo al futuro de los juegos para el PSV2 y el PS5, sino que también veremos gameplay completamente nuevo de Suicide Squad: Kill the Justice League.

Vía: PlayStation