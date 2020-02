Bandai Namco ha decidido consentir a sus fans el día de hoy, y ha liberado una versión extendida del tráiler enfocado en la historia que vimos hace un par de días. Captain Tsubasa: Rise of New Champions se encargará de revivir el tercer campeonato nacional que jugó el Nankatsu, o Niupi, como es conocido en México.

El tráiler nos muestra muchos de los momentos más míticos e icónicos de esta saga con unas secuencias cinematográficas que buscan captar todo el dramatismo e intensidad de la serie. De igual forma, parece que este título sólo se centrará en los años escolares de Oliver y no explorará su tiempo en Europa y como parte del equipo nacional de fútbol de Japón.

Otro detalle muy interesante es que parece confirmarnos que habrá un arco argumental completamente original o, como mínimo, modificado, ya que en el comienzo del vídeo se puede ver que va a comenzar un partido de una competición en Estados Unidos, lugar en el que Oliver y sus amigos nunca llegaron a jugar en el manga.

Captain Tsubasa: Rise of New Champions está siendo desarrollado por Tamsoft (los responsables de la saga Senran Kagura) y nos ofrecerá un juego de fútbol con un enfoque muy arcade en el que podremos realizar todo tipo de tiros y acrobacias imposibles mientras recreamos los partidos más memorables de la serie. Llegará a PS4, Nintendo Switch y PC en algún punto de 2020. Puedes checar nuestro hands on del juego aquí. De igual forma, este título originalmente sólo iba a ser localizado para América Latina.

Vía: Bandai Namco