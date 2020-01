Rise of New Champions sólo iba a ser localizado para América Latina

Captain Tsubasa, o Súper Campeones, en uno de los animes más conocidos en todo Latinoamérica. La popularidad del fútbol en nuestra región le brindo la plataforma perfecta a esta propiedad para convertirse en un éxito durante los 90s e inicios de los 2000s en nuestra región. Esta fue una de las razones principales por la cuales Bandai Namco originalmente tenía planeado localizar Captain Tsubasa: Rise of New Champions sólo para América Latina.

Sin embargo, Bandai Namco cambió de idea y decidió lanzar Rise of New Champions en otras regiones, como América del Norte, debido a que el título ofrece un estilo de juego arcade que todo el mundo puede disfrutar, incluso si no son tan fanáticos del deporte o de este anime.

Esto fue lo que comentó el director de marketing de marca de Bandai Namco, Dennis Lee:

“Cuando evaluamos el juego, nos dimos cuenta de que era un juego muy divertido. Entonces, incluso si no conocen a Tsubasa y los personajes, los fanáticos del fútbol y los fanáticos de los juegos deportivos de estilo arcade pueden pasar un buen rato jugando. Por eso, decidimos que no podíamos lanzarlo solo en América Latina”.

Vía: US Gamer