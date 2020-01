Así luce Bonyu al estilo de Dragon Ball Super

Dragon Ball Z: Kakarot finalmente está aquí, y aunque el juego abarca principalmente territorio ya conocido por los fans del anime, también incluye algunos nuevos eventos y personajes diseñados por el propio creador de la serie, Akira Toriyama. Uno de ellos siendo Bonyu, un miembro perdido de la Fuerza Ginyu que es introducido durante el videojuego. Ahora, el animador para Dragon Ball Super ha ofrecido su propia interpretación de este antagonista.

A través de Twitter, el usuario DBSChronicles nos comparte la interpretación de Bonyu por parte de Toyotaro:

