Director de Super Mario RPG quiere una secuela

Aunque Mario ha experimentado en múltiples veces con el género de los RPG, su aventura original del SNES es la más amada y recordada por el público, quienes constantemente piden una secuela. Ahora, a este grupo se les suma Chihiro Fujioka, director de Super Mario RPG, quien desea que una segunda parte de este título sea su último trabajo antes de retirarse.

En una plática con MinnMax, Fujioka reveló que le encantaría trabajar en Super Mario RPG 2, y que esta sea su última carta antes de retiro. Esto fue lo que comentó:

“En mi carrera he estado involucrado en muchos juegos y realmente me gustaría que mi último juego fuera otro RPG de Mario, si es posible. Creo que Mario & Luigi es genial, pero me gustaría volver y crear un juego de rol de Mario en el que solo estés controlando a Mario”.

Después de trabajar en Super Mario RPG de SNES, Fujioka eventualmente se unió a AlphaDream, los responsables de los RPG de Mario & Luigi. De esta forma, el director sabe exactamente cómo es que el amado plomero debe de funcionar en este género. Sin embargo, las posibilidades de que esto suceda cada vez son menores.

El último RPG de Mario que vimos fue Paper Mario: The Origami King, el cual deja de lado muchos elementos característicos de este género. En temas relacionados, Nintendo aún no está listo para adentrarse al metaverso. De igual forma, estos son los protagonistas de Xenoblade Chronicles 3.

Nota del Editor:

Aunque ver Super Mario RPG 2 sería genial, un nuevo RPG con Mario ya no es la idea tan interesante que vimos en los 90. Sin embargo, no se descarta por completo esta idea. AlphaDream ya no existe, y no sabemos algo sobre la serie de Mario & Luigi. Por otro lado, Paper Mario cada vez se aleja más y más de este género, por lo que algo más tradicional sería un aire fresco.

