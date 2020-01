Director de God of War quiere contar la historia entre Kratos y Faye

Cory Barlog, director del más reciente God of War, ha comentado que le encantaría contar la historia de cómo Kratos y Faye se conocieron, sin embargo, aún no nos puede decir cómo o cuándo sucederá. En una nueva entrevista con PlayStation Access, Barlog fue cuestionado sobre el por qué los jugadores no pudieron conocer a Faye, a lo que el director explicó que su historia no tendría el suficiente peso inicialmente.

Barlog explicó lo siguiente:

“La historia de cómo se conocieron Kratos y Faye; hay menos peso cuando no sabes nada de lo que sucederá en el futuro. Conocerla realmente se debe sentir como algo que ya sabes – la historia que contamos aquí – así que hay mayor peso sobre quién es ella. Tiene una mitología detrás, y ese periodo de tiempo que pasan juntos, no todo el tiempo se trata sobre pelear o acción. Ambos son guerreros que han llegado a un punto de sus vidas donde ya no quieren pelear, porque van más allá de las razones para hacerlo. Conocerse en ese momento exacto cuando ambos están dispuestos a bajar las armas fundamentalmente los cambia.”

Si aún no has descargado todo el DLC de God of War, recuerda que tienes hasta el día de hoy para hacerlo totalmente gratis. Por otra parte, un talentoso artista en Sony Santa Monica ha ilustrado su propia interpretación de Fox McCloud y la verdad es que se ve increíble.

