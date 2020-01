Veremos más de Elden Ring durante Taipei Game Show

2020 es un gran año para PlayStation, no sólo veremos una nueva consola, sino que del lado software contamos con grandes propuestas, ya sean first o third party. De esta forma, Sony se prepara para Taipei Game Show, evento que se llevará a acabo del 6 al 9 de febrero en Taiwán, y en donde veremos más información sobre juegos como Elden Ring, Final Fantasy VII Remake, Cyberpunk 2077, The Last of Us Part II, y muchos más.

Algunos de los juegos que se llevarán a este evento contarán con un vídeo y un demo, pero algunos, como Elden Ring, sólo tendrán un adelanto visual y nada de gameplay. Aquí te dejamos la lista completa de títulos que estarán presentes en Taipei Game Show por parte de Sony.

–13 Sentinels: Aegis Rim (demo jugable y vídeo)

–Cyberpunk 2077 (solo vídeo)

–Elden Ring (solo vídeo)

–Fairy Tail (demo jugable y vídeo)

–Final Fantasy VII Remake (demo jugable y vídeo)

–Gleamlight (solo vídeo)

–Granblue Fantasy Versus (demo jugable y vídeo)

–Gungrave G.O.R.E. (solo vídeo)

–The Last of Us Part II (solo vídeo)

–Marvel’s Avengers (demo jugable y vídeo)

–Marvel’s Iron Man VR (demo jugable y vídeo)

–NBA 2K20 (demo jugable y vídeo)

–Nioh 2 (demo jugable y vídeo)

–One Piece: Pirate Warriors 4 (demo jugable y vídeo)

–Persona 5 Royal (demo jugable y vídeo)

–Resident Evil Resistance (demo jugable y vídeo)

–Sword Art Online Alicization Lycoris (demo jugable y vídeo)

–Tales of Arise (solo vídeo)

–Trials of Mana (demo jugable y vídeo)

–Way of the Samurai Gaiden Katanakami (solo vídeo)

–Yakuza: Like a Dragon (solo vídeo)

–Yo-Kai Watch 4 ++ (solo vídeo)

–Ys IX (demo jugable y vídeo)

De igual forma, es importante señalar que aunque un juego esté presente en el evento, esto no significa que veremos algún tipo de contenido nuevo. Hablando de Sony, te recordamos que durante su conferencia de CES 2020 se revelaron nuevos datos de los usuarios del PS4. De igual forma, oficialmente se reveló el logo del PS5.

Vía: Twinfinite