Rumor: Yakuza Like a Dragon estará doblado al inglés

Al igual que Fist of the North Star: Lost Paradise, y el más reciente Judgment, el próximo juego de la franquicia Yakuza podría tener doblaje en Inglés. PCB Productions, la compañía que sega contrato para Judgment así como para Persona 5, ha listado a Yakuza: Like a Dragon en su sitio web oficial. Dicha mención ahora ha sido removida, pero evidentemente sugiere que un doblaje en inglés está en camino.

Vale la pena notar que esto significa que Yakuza: Like a Dragon debutará con voces en Inglés, al igual que con el audio original en japonés con subtítulos. A estas alturas, es difícil experimentar un juego de Yakuza con las voces en otro idioma que no sea japonés, pero siempre es bueno tener una alternativa, y para ser honestos, el doblaje de Judgment no estuvo nada mal.

En otras noticias relacionadas a Yakuza 7, recientemente se reveló que esta nueva entrega traería de regreso algunas caras familiares, y si quieres conocer más detalles al respecto, da click en este enlace. Por otra parte, aquí puedes ver el épico tráiler de la historia con algunas escenas nunca antes vistas.

Yakuza: Like a Dragon llegará en algún punto de 2020 a nuestra región, pero esperamos un anuncio muy pronto, ya que el juego sale la siguiente semana en Japón.

Fuente: Resetera