Super Mario Maker 2 ha superado los 10 millones de niveles disponibles

Super Mario Maker 2 llegó a Nintendo Switch el pasado 28 de junio de 2019, y desde ese entonces los usuarios no se han detenido y han desarrollado millones de diferentes niveles. En específico, Nintendo ha revelado que más de 10 millones de cursos ya han sido creados en aproximadamente seis meses.

En honor a este gran logro, Nintendo reveló que la capacidad máxima de niveles por jugador ha aumentado. Originalmente, cuando se lanzó Super Mario Maker 2, los jugadores estaban limitados a solo poder cargar 32 cursos. Esto se incrementó hasta 64 después del lanzamiento. Actualmente el número ha llegado a 100.

El aumento en el límite de carga del curso significa que los jugadores ahora pueden subir aún más cursos para los fanáticos del juego, pero este es probablemente el último aumento. Por supuesto, si se alcanza otro hito y Nintendo vuelve a aumentar el límite, aquí lo podrás saber.

Thanks to the creativity of Makers around the world, there are now over 10 million playable courses in #SuperMarioMaker2! To celebrate, you can now upload up to 100 courses to Course World! pic.twitter.com/v23ALxyVAS

