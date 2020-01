En 2020 veremos más del anime de Castlevania

La tercera temporada del anime de Castlevania de Netflix sin duda ha dado mucho de qué hablar. En diciembre del año pasado, la gente se ilusionó cuando una cuenta de la compañía de streaming había mencionado que más aventuras de Trevor Belmont se encontrarían disponibles durante el mes pasado, pero esto resultó ser erróneo. Bueno, tal parece que 2020 será el año en donde sí veamos el regreso de esta serie.

Recientemente la cuenta de Twitter de Powerhouse Animation, estudio responsable por este anime, ha estado bastante activo. Primero, hace unos días publicaron un mensaje con emojis de Drácula formando el año de 2020. Después, compartieron un enigmático comentario junto a una imagen de Netflix, en donde claramente se puede ver que una nueva temporada está en camino.

— Powerhouse Animation (@powerhouseanim) January 2, 2020