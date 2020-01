Éstos fueron los videojuegos más populares en Twitter de 2019

El 2019 fue un gran año para los videojuegos, con el lanzamiento de grandes y anticipados juegos como Death Stranding, Fire Emblem: Three Houses, Gears 5, Luigi’s Mansion 3, Pokémon Sword and Shield, Call of Duty: Modern Warfare, RE 2 Remake y muchos más. Como es de esperarse, las redes sociales se llenaron de contenido sobre estos títulos, y una de las más populares entre los videojugadores es Twitter, donde sus usuarios demostraron su pasión por el medio con cientos de Tweets sobre esta fascinante industria. Aquí, te presentamos un listado con los videojuegos, equipos de eSports, jugadores y eventos más populares en esta red social durante el año pasado.

Fate/Grand Order Fortnite Final Fantasy Identity V Granblue Fantasy Ensemble Stars Monster Strike PlayerUnkown’s Battlegrounds Minecraft Super Smash Bros.

FaZe Clan G2 Esports Cloud9 Fnatic 100Thieves Team Liquid Team SoloMid Flamengo MAD Lions (Formerly Splyce) OpTic Gaming

Japón Estados Unidos Corea del Sur Tailandia Brasil Francia Gran Bretaña Indonesia España Filipinas

E3 2019 Tokyo Game Show 2019 The Game Awards 2019 Paris Games Week FGO Fest Gamescom 2019 BlizzCon 2019 TwitchCon 2019 Tokaigi Game Party Tokyo 2019 PAX East 2019

LoL Worlds 2019 EVO 2019 Fortnite World Cup 2019 The International 2019 Overwatch League 2019 Finals IEM Katowice CS:GO Major Call of Duty World Championship LoL MSI 2019 CWL Anaheim CWL Miami

Ninja ElRubius Jacksepticeye Tfue CourageJD Nadeshot Pokimane TimTheTatman Dr Lupo Dr. Disrespect

Fuente: Twitter