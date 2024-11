Director de Black Myth: Wukong insinúa DLC

Black Myth: Wukong es uno de los juegos más exitosos del año. El trabajo de Game Science se ha ganado el corazón de millones de fans en todo el mundo, y muchos de estos esperan más contenido en un futuro. Bueno, sus plegarias parece que fueron escuchadas, puesto que el director del título asegura que una sorpresa está en camino.

El día de ayer se llevaron a cabo los premios Golden Joysticks, en donde Black Myth: Wukong ganó el premio a Juego del Año. Feng Ji, director de esta entrega, subió al escenario para aceptar este honor, y en su discurso reveló que una gran sorpresa para el título está en camino. Esto fue lo que comentó:

“Por supuesto, es posible que ya hayas completado nuestro juego. Eso también está bien. Sigue siguiéndonos y es posible que haya algunas sorpresas esperándote más adelante este año”.

Si bien esta sorpresa sigue siendo un secreto, podríamos tener una respuesta a este misterio durante la próxima ceremonia de The Game Awards. Ahora, esto podría estar relacionado con dos puntos importantes. El primero de estos sería la fecha de lanzamiento para la versión de Xbox, algo que los fans han estado esperando desde el lanzamiento de este título.

De igual forma, la sorpresa podría tratarse de un DLC. Recordemos que poco después de su lanzamiento, Bloomberg reportó que Game Science ya estaba trabajando en contenido adicional para Black Myth: Wukong. Es así que existe la posibilidad de que veamos el primer vistazo a la expansión de este título durante la ceremonia de The Game Awards el próximo mes.

Solo nos queda esperar para conocer a ciencia cierta qué sorpresa tiene Game Science para nosotros. En temas relacionados, puedes checar nuestra reseña del juego aquí. De igual forma, esto es lo que sabemos sobre la versión de Xbox.

Nota del Autor:

Black Myth: Wukong no es un mal juego, pero sigo sin entender el éxito del juego y, sobre todo, su nominación a Juego del Año. Es un hack and slash de acción con elementos souls muy bien logrado, pero no hay mucha propuesta y, si bien ya está mejor en estos momentos, el desempeño que tuvo en su lanzamiento fue todo menos óptimo.

Vía: Eurogamer.