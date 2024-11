Bill Skarsgård revela que es fan de Bluey

Bluey es una producción que todos pueden disfrutar sin algún tipo de problema. Si bien la serie está enfocada en los niños, gente de todas las edades han aprendido a amar a este perro y su familia. Una de estas personas es Bill Skarsgård, actor que le ha dado vida al payaso It en múltiples producciones.

En una reciente entrevista entre actores para Vanity Fair, Bill Skarsgård y Ncuti Gatwa hablaron sobre sus gustos culposos. Gatwa, por su parte, señaló que le encanta ver la película de The Great Gatsby. Sin embargo, la respuesta que más ha llamado la atención es la de Skarsgård, quien confesó que ve Bluey incluso no está con sus hijos.

Al igual que muchos padres, Bill Skarsgård comenzó a ver Bluey por sus hijos. Sin embargo, con el paso del tiempo ha comenzado a disfrutar de la serie animada, algo que no es extraño, y sucede constantemente. Esto no solo es positivo para la serie, sino que deja en claro que este tipo de producción son para el público en general, incluso si el actor de It lo considera un gusto culposo.

Te recordamos que Bill Skarsgård retomará el papel del payaso de It en la serie de Welcome to Darryl, la cual está en camino a Max. En temas relacionados, más capítulos de Bluey están en camino. De igual forma, recuperan monedas robadas de la serie animada.

Vía: Vanity Fair