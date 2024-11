Ghostbusters es una de las mejores comedias que alguien ha escrito. La cinta de 1984 es un clásico que todos aman. Sin embargo, no se puede decir lo mismo de sus secuelas. Ghostbusters: Frozen Empire, la más reciente entrega, fue un fracaso en taquilla, y ahora uno de los actores originales tiene malas noticias para todos los fans.

En una reciente entrevista con The New York Post, Dan Aykroyd, quien co-dirigió y escribió las primeras dos películas, ha revelado que, de seguir la serie, es muy probable que él y Bill Murray ya no aparezcan en futuras entregas. Esto fue lo que comentó al respecto:

“No veo que nos necesiten para continuar. Tienen un elenco completamente nuevo y nuevas ideas”.

De los cuatro cazafantasmas originales, Harold Ramis lamentablemente ya falleció, mientras que Aykroyd y Murray ya no actúan tanto como lo hacían debido a su avanzada edad. El único actor clásico que podría regresar en futuras entregas sería Ernie Hudson, aunque por el momento se desconoce si él también tiene pensado abandonar su participación en la saga.

Sin embargo, esto no significaría el final de Ghostbusters. No solo una nueva serie está en camino, sino que existe la posibilidad de que veamos una nueva película en la saga, la cual estaría a cargo de los protagonistas de las últimas dos entregas. En temas relacionados, así le fue a Frozen Empire en críticas.

Nota del Autor:

Ghostbuster no es una película sobre legado y peligros ancestrales, sino que es una crítica al trabajo social en Estados Unidos. Es una obra de época que no podría funcionar hoy en día, pero muchos la tratan como una serie llena de historia y con un gran trasfondo, cuando esté nunca fue el caso.

Vía: The New York Post