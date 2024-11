Se revela el primer póster oficial de Lilo & Stitch live action

El próximo año habrá muchos estrenos dentro del mundo del cine, uno de ellos es precisamente la versión live action de Lilo & Stitch, cinta que realmente no era muy esperada debido a que muchas de estas adaptaciones no han quedado como se podrían esperar con las nuevas tecnologías. De hecho, hemos tenido la revelación de algunas imágenes conforme pasan los meses, y al parecer las cosas no se están haciendo tan mal.

De forma reciente se ha compartido el primer póster oficial en el cual podemos ver al extraterrestre número 626, con el aspecto CGI que tendrá para la nueva cinta, con un trabajo que se ve fue muy dedicado, similar al que podemos ver con otros seres de fantasia como el propio Sonic The Hedgehog. Realmente no hay mucho en el fondo, pues parece que el foco es mostrarnos cómo va a lucir todo en pantalla.

Aquí lo puedes ver:

Aquí la descripción de la cinta original:

Lilo & Stitch (2002) es una película animada de Disney que combina comedia, drama y ciencia ficción en una historia entrañable sobre la familia y la amistad. Ambientada en Hawái, la película sigue a Lilo, una niña huérfana que lucha por adaptarse a su entorno y vive con su hermana mayor, Nani. Su vida cambia al adoptar a Stitch, una criatura extraterrestre diseñada para causar destrucción. Lo que comienza como una convivencia caótica se transforma en una relación conmovedora, mientras Stitch aprende el verdadero significado de ‘ohana’ (familia), enfrentándose a quienes intentan capturarlo. El filme se destaca por su estilo artístico único, inspirado en acuarelas que evocan un ambiente tropical cálido y vibrante. La banda sonora, que mezcla música hawaiana y canciones clásicas de Elvis Presley, agrega profundidad cultural y emocional a la narrativa. La cinta recibió elogios por su enfoque original dentro del canon de Disney y su mensaje universal sobre la importancia de aceptar las diferencias y encontrar pertenencia en la familia que elegimos.

Recuerda que el 23 de mayo de 2025 se estrena esta nueva adaptación en los cines.

Vía: EC