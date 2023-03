Detectan nueva estafa que se hace por medio de SMS

Desde que la tecnología se ha hecho más próspera y ha llegado a la palma de la mano de cualquier persona, más han sido los métodos de extorsión que personas con intenciones de robar que han nacido. Y eso mismo nos lleva a que de alguna manera el número de teléfono de alguien se puede filtrar debido a hackeos o distribución de listas de empresas oficiales.

Una de las nuevas tendencias se hace mediante los mensajes tradicionales de MSN, en donde gente se hace pasar por el hijo de alguien para así pedir un depósito a quienes tienen como víctima. Este es un método de extorsión que puede ser más efectivo que el que se hacía por llamada, puesto que en este último si la persona tiene la capacidad de reconocer las voces de sus familiares, no habría manera de poder extorsionarlos.

El mensaje que le ha llegado a algunas personas es el siguiente:

Hola, papá, este es mi nuevo número. Perdí mi teléfono esta mañana. Por favor, guarda este número. Manda mensaje de WhatsApp si funcionó.

Después de esto le pedirá a la persona que lo agregue a la aplicación de WhatsApp, esto con el fin de tener una plática más directa y que así lo convenza de mandarle dinero, ya sea por una aplicación que no admite devoluciones o a una cuenta bancaria. Esto para que después de depositar el dinero, desaparezcan de la faz de la tierra cual fantasma.

La solución es muy sencilla, al detectar este mensaje lo mejor es ir directo al WhatsApp de la persona conocida y mandarle un mensaje, si responde, es que estás en un intento de estafa. Así que en cuanto esto pase, lo primero es bloquear a la persona y también si es posible denunciar el número que ha tratado de estafar. Esto para evitar que otras personas caigan.

Vía: Twitter

Nota del editor: Uno puede creer que este tipo de cuestiones no son reales, pero vaya que sí, y sobre todo la gente que no está acostumbrada al mundo de las redes puede caer una facilidad de no creer. Por lo que siempre es recomendable cerciorarse del número real, sobre todo cuando el tema es el dinero.