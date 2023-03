Aparece Metroid: Zero Mission en Nintendo Switch Online

Se encontraron capturas de pantalla de Metroid: Zero Mission en la versión japonesa de la aplicación Nintendo Switch Online. El usuario de Twitter @LuigiBlood, encontró las imágenes ocultas en la carpeta de Metroid Fusion de la aplicación.

La versión 1.1.0, que trajo consigo el aclamado Metroid Fusion como la primera adición nueva a la aplicación GBA NSO, tiene algunas capturas de pantalla accidentales que sugieren que Zero Mission, el remake de GBA del primer Metroid, también llegará al servicio.

En el siguiente tweet, las capturas de pantalla muestran la pantalla de ‘enlace’ de Zero Mission, que te dice cómo vincular el juego con Fusion. No hay texto, y las capturas de pantalla no se usan, pero podrían implicar algo más que solo otro nuevo juego de Metroid en el servicio.

Japanese GBA NSO 1.1.0 is interesting… they accidentally left these screenshots about link functionality in Metroid Fusion folder. pic.twitter.com/aJ0q3STmGt — Yakumono (@LuigiBlood) March 9, 2023

Muchos otros usuarios han probado el servicio del link cable en GBA NSO y han demostrado que funciona con Pokémon FireRed & LeafGreen, juego que ni siquiera está en el servicio en este momento. Entonces, si Metroid: Zero Mission llega, ¿la funcionalidad de cable link también aparecerá oficialmente? Al vincular Fusion con Zero Mission, puedes ver la galería de Metroid Fusion en Zero Mission, lo que es un bonus agradable.

Actualmente, todos los juegos principales de Metroid están disponibles en Nintendo Switch Online: Metroid (NES NSO), Metroid II: Return of Samus (GB NSO), Super Metroid (SNES NSO), Metroid Fusion (GBA NSO) y Metroid Dread (Switch), pero Zero Mission es posiblemente la versión completa del juego original, y uno de los mejores de la serie. Fusion también es algo que no hay que subestimar.

Via: Nintendo Life

Nota del editor: Esto solo puede significar una cosa… Nintendo nos va a volver a vender cable links. Saben que tengo razón.