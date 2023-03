Nintendo anuncia la llegada de Metroid Fusion al Switch

El cuarto videojuego de la saga Metroid vio la luz originalmente en el Game Boy Advance, convirtiéndose en una de las mejores razones para adquirir la portátil de Nintendo. Se trata del primer título que no fue producido por Gunpei Yokoi y que nos presentó al inesperado enemigo SA-X.

Esta aventura de 2002 protagonizada por Samus Aran, llega al fin al Nintendo Switch y estará disponible el próximo 9 de marzo para suscriptores de Nintendo Switch Online + Paquete de expansión.

Les compartimos el video con el que Nintendo of America dio la noticia al mundo.

The SA-X, an unstoppable X mimicking Samus, is on the loose, and it could be just around the corner…

Adventure to planet SR388 as interstellar bounty hunter Samus Aran in Metroid Fusion, coming to #NintendoSwitch for #NintendoSwitchOnline + Expansion Pack members on 3/9! pic.twitter.com/gJAcAaavcI

— Nintendo of America (@NintendoAmerica) March 3, 2023