¡Hoy celebramos el 20 aniversario del lanzamiento del Game Boy Advance en América!

Hoy es un día especial para los fans de las consolas portátiles de Nintendo. Hoy, 11 de junio de 2021, se celebra el 20 aniversario del lanzamiento del Game Boy Advance, el cual llegó al mercado de América el 11 de junio de 2001.

Originalmente, la consola llegó al mercado de Japón el 21 de marzo de 2001, aunque no fue sino hasta un par de meses después que los jugadores de occidente tuvieron la oportunidad de poner sus manos sobre esta amada consola. Con más de 81 millones de unidades vendidas, esta pieza de hardware es una de las portátiles más exitosas de Nintendo.

Time flies! On this day 20 years ago, the Game Boy Advance was released. What was your first & favorite memory with the portable system? pic.twitter.com/G8PhbmdhTQ

— Nintendo of America (@NintendoAmerica) June 11, 2021