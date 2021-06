Star Wars Jedi: Fallen Order ya cuenta con más de 20 millones de jugadores

Star Wars Jedi: Fallen Order llegó al mercado en 2019. Desde entonces, el juego se ha convertido en uno de los títulos más aclamados de EA y Star Wars en los últimos años. Con la llegada de la actualización gratuita para la nueva generación, Respawn Entertainment ha revelado que 20 millones de jugadores han disfrutado de este título.

Por medio de la cuenta oficial de Respawn en Twitter, se ha revelado que desde el lanzamiento de Star Wars Jedi: Fallen Order en noviembre de 2019, más de 20 millones de jugadores a nivel mundial por medio de todas las consolas, plataformas y servicios de suscripción han experimentado las aventuras de Cal Kestis. La última vez que se compartieron números similares fue en marzo de 2020, en donde se mencionó que el título había superado los 10 millones de usuarios. De esta forma, en un año se duplicó este número.

One more thing:

As of today, more than 20 million players worldwide have played Star Wars Jedi: Fallen Order across all consoles, platforms and subscription services.

Thank you, Jedi!

— Respawn (@Respawn) June 11, 2021