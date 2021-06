¡Aquí el primer teaser en video de The Cuphead Show para Netflix!

Después de meses de anticipación y, como ya se había anunciado, el día de hoy se ha compartido el primer adelanto de The Cuphead Show, la serie animada basada en Cuphead, la cual llegará a Netflix en un futuro.

Este adelanto fue compartido durante el evento de Netflix Geeked Week, una presentación encargada de anunciar nueva información sobre algunas series y películas basadas en libros, videojuegos y caricaturas famosas. De esta forma, el día de hoy fue el turno de The Cuphead Show de tomar el escenario principal.

"Who will be the first contestant to roll the dice?"

Here's a sneak peek clip of King Dice in The Cuphead Show! #GeekedWeek pic.twitter.com/8DLDfxD7Gj

