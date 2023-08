Desmienten a Gal Gadot: No hay planes para Wonder Woman 3

La tercera entrega de Wonder Woman podría no despegar en los estudios de DC. El jueves, un informe de Variety confirmó que actualmente no se está desarrollando una tercera película de Wonder Woman en el estudio, a pesar de los comentarios recientes de la estrella de la franquicia, Gal Gadot, que sugerían lo contrario. Según su informe, los nuevos co-CEOs de DC Studios, James Gunn y Peter Safran, no tienen planes “en este momento” para desarrollar un proyecto de Wonder Woman en su nuevo Universo DC, aparte de la serie de precuela ya anunciada, “Paradise Lost,” que se emitirá exclusivamente en Max. Esto ocurre después de que Gadot le dijera a ComicBook.com en una entrevista reciente que había hablado con Gunn y Safran sobre el desarrollo de Wonder Woman 3.

“Me encanta interpretar a Wonder Woman“, dijo Gadot. “Está tan cerca y querida en mi corazón. Según lo que escuché de James y de Peter, vamos a desarrollar juntos una Wonder Woman 3.”

A finales del año pasado, se anunció que Patty Jenkins, quien había dirigido y coescrito las dos películas anteriores en solitario de Wonder Woman protagonizadas por Gadot, había abandonado la tercera entrega. En ese momento, se informó que Jenkins se retiró debido a diferencias creativas con los ejecutivos de Warner Bros. en relación con su propuesta para la trama de la tercera película, algo que ella rápidamente desmintió en las redes sociales.

“Cuando comenzó a haber críticas sobre que WW3 no iba a ocurrir, empezó a circular la atractiva pero falsa historia sensacionalista de que fui yo quien la mató o quien se retiró”, escribió Jenkins en ese momento. “Esto simplemente no es cierto. Nunca me retiré. Estaba dispuesta a considerar todo lo que se me pidiera. Mi comprensión era que no había nada que pudiera hacer para avanzar en este momento. Obviamente, DC está pasando por cambios importantes, así que entiendo que estas decisiones son difíciles en este momento. No quiero que lo que ha sido un hermoso viaje con WW termine en una nota negativa. He amado y me he sentido muy honrada de ser la persona que tuvo la oportunidad de hacer estas dos últimas películas de Wonder Woman. Ella es un personaje increíble. Vivir en torno a sus valores hace que uno sea una mejor persona cada día. Le deseo a ella y a su legado un futuro increíble por delante, con o sin mí.”

Anunciada a principios de este año como parte de la lista inicial de DCU de Gunn y Safran, se espera que “Paradise Lost” sea una serie de precuela al estilo de “Game of Thrones” que gire en torno a la política de las Amazonas antes del nacimiento de Diana Prince.

“Esta es una historia similar a Game of Thrones sobre el ambiente de la Isla Paraíso, hogar de las Amazonas y lugar de nacimiento de Wonder Woman“, dijo Gunn durante una presentación a reporteros a principios de enero. “Y esto implica toda la oscuridad, el drama y la intriga política detrás de esta sociedad formada solo por mujeres. Es una historia de origen sobre cómo surgió esta sociedad de mujeres. ¿Qué significa? ¿Cuáles son sus políticas? ¿Cuáles son sus reglas? ¿Quién está a cargo? ¿Cuáles son todos los juegos que juegan entre ellas para llegar a la cima? Creo que es algo realmente emocionante.”

Vía: Comicbook

Nota del editor: ¿Están diciendo que mamita Gal Gadot bb es una mentirosa? Estoy seguro de que eso debe ser un delito. Mi sospecha es que Gadot habló de más o que tal vez habrá una participación al final de Paradise Lost. No sé, ya dejen que Gunn se ponga a trabajar.