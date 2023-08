Usuarios de PlayStation no piensan comprar RDR para PS4

Decir que el anuncio de Red Dead Redemption para PS4 no ha sido bien recibido sería quedarse corto en este momento. Anunciado a principios de la semana después de meses de rumores y especulaciones sobre si sería un remake completo o una remasterización más que bienvenida, la revelación de un simple port ha sido destrozada por los fanáticos. Con un precio de $50 dólares, no es ninguna sorpresa ver a la gente criticando a Rockstar, especialmente después del desastre con Grand Theft Auto: The Trilogy.

Para obtener una mejor comprensión de la situación, el sitio Push Square publicó una encuesta hace unos días, preguntando a los lectores si planeaban comprar Red Dead Redemption para PS4. Los resultados de esa encuesta ya están aquí, y son bastante duros.

Más de 4,400 votaron, con un impresionante 50% diciendo que simplemente “no hay posibilidad” de compra. Otro 14% dijo que comprar el port sería “poco probable”, mientras que un sólido 21% dijo que tal vez lo comprarían cuando esté en oferta en el futuro.

Solo el 4% afirmó que estaría allí el primer día, mientras que el 5% dijo que probablemente lo compraría en algún momento. El último 6% optó por “Quizás, pero solo si recibe grandes actualizaciones después del lanzamiento”.

Ahora, obviamente, es posible que Red Dead Redemption probablemente se venda bien basado solo en la fuerza de la marca.

Pero aún así, está claro que los fanáticos más exigentes están increíblemente decepcionados con lo que parece ser un simple port de un juego querido.

Vía: Push Square

Nota del autor: Ni siquiera quiero opinar, no hay mucho que decir aquí, es obvio que esto es un timo. No puedes cobrar cincuenta dólares por un juego de hace más de diez años que más que mejoras tiene carencias en comparación con el original, mucho menos cuando la versión para Xbox escalada a 4K con excelente desempeño en consolas actuales cuesta menos de treinta y cinco dólares.