El Universo DC en el cine se dirige en una nueva dirección bajo la dirección de James Gunn y Peter Safran, pero parece que Gal Gadot seguirá involucrada en el futuro de Wonder Woman. Gadot debutó como Diana Prince en “Batman v Superman: Dawn of Justice” de 2016. Luego protagonizó “Wonder Woman” en 2017 y su secuela de 2020, “Wonder Woman 1984“, junto a Chris Pine como Steve Trevor, ambas dirigidas por Patty Jenkins, y también apareció en “Justice League” (y en el corte del director completamente dirigido por Zack Snyder).

Cuando Gunn y Safran asumieron como co-directores de DC Studios, anteriormente conocido como Warner Bros., los planes para que Patty Jenkins regresara para “Wonder Woman 3” fueron descartados, dejando el futuro de Gadot como Wonder Woman incierto. La confusión aumentó cuando hizo una aparición especial en “Shazam! Fury of the Gods“, pero su aparición similar fue eliminada de “The Flash“, protagonizada por Ezra Miller, donde habría aparecido junto a Ben Affleck como Batman y Henry Cavill como Superman, lo que confundió aún más a los fanáticos.

Hablando acerca de su nueva película de Netflix “Heart of Stone” antes de la huelga de SAG-AFTRA, Gadot dijo que, según entiende, desarrollará “Wonder Woman 3” junto con Gunn y Safran.

“Me encanta interpretar a Wonder Woman“, dice Gadot. “Está tan cerca y querido en mi corazón. Según lo que escuché de James y Peter, vamos a desarrollar juntos ‘Wonder Woman 3‘”.

Recientemente, DC Studios confirmó que David Corenswet interpretará a Clark Kent en la próxima película “Superman: Legacy“, dirigida por Gunn, junto a Rachel Brosnahan como Lois Lane. Gadot no había escuchado quiénes obtuvieron esos papeles, pero dijo que estaba al tanto de las pruebas que se estaban llevando a cabo y que todos parecían dignos de los roles.

“Vi que estaban haciendo pruebas, diferentes pruebas de pantalla, pero no sé quién lo obtuvo, pero parecía que todos eran legítimos, talentosos y geniales”, dice Gadot. “Así que estoy feliz por ellos. Es una gran responsabilidad y es un comienzo emocionante para cualquier actor, y le deseo a quien sea que lo obtenga la mejor de las suertes y que disfrute del viaje”.

Los planes de Gunn y Safran para Wonder Woman en el nuevo Universo DC no están claros en este momento. Actualmente, no hay una película de Wonder Woman entre las películas de DC incluidas en la lista de proyectos para el Capítulo Uno del Universo DC, llamado “Dioses y Monstruos“.

Sin embargo, hay planes para una serie de Max titulada “Paradise Lost“, que será una serie llena de intriga ambientada entre las Amazonas en Themiscyra. Además, Gunn ha insinuado que está interesado en desarrollar una serie animada de Wonder Woman.

Vía: Comicbook

Nota del editor: Creo que solo ví la primera película de Wonder Woman, en su momento me pareció buena, pero no me resultó memorable. La verdad es que al momento tampoco es como que el DC de Gunn me esté entregando lo que esperaba, tal vez debería dedicarse a hacer más contenido de los superhéroes B como Suicide Squad y Peacemaker que fue lo que me tenía entusiasmado porque tomara las riendas.