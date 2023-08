Confirman cuarta temporada de Super Dragon Ball Heroes

Goku y sus compañeros de Dragon Ball regresan en una nueva temporada del anime web Super Dragon Ball Heroes, que contará con uno de los villanos más oscuros pero también más poderosos de toda la franquicia: Majin Ozotto. Según lo revelado recientemente por el súper fan de Dragon Ball @SupaChronicles, Super Dragon Ball Heroes regresa con una nueva temporada de aventuras titulada “Meteor Missions“, en la que Goku y sus amigos continuarán su búsqueda multiuniverso para resolver las misteriosas secuencias de eventos que comenzaron con el secuestro de Trunks del Futuro por una figura sombría conocida solo como “Fu”.

Basado en un popular juego de cartas intercambiables de arcade japonés, el anime y manga de Super Dragon Ball Heroes han expandido la franquicia con historias no canónicas en un entorno multiversal. Según las imágenes del avance, el próximo desafío que Goku y sus compañeros deberán superar es el regreso de Majin Ozotto, un ser súper poderoso que fue presentado en un juego de arcade japonés de los años 90 llamado Dragon Ball Z – V.R.V.S, y posteriormente en el actual juego de cartas y video Super Dragon Ball Heroes. Aparentemente, diseñado exclusivamente para el juego por el propio Akira Toriyama, Majin Ozotto es uno de los personajes más “sobrepotenciados” en la franquicia de Dragon Ball. No se incluyó una fecha para el estreno de la nueva temporada en el avance, pero con el arco actual llegando a su fin, todo indica que el debut de “Meteor Missions” no está lejos.

Ozotto is back!#SDBH Anime Season 4 Announced! “Now then, ready to be eaten?”pic.twitter.com/3Td4pxQlsE — SUPER クロニクルス (@SupaChronicles) July 29, 2023

Super Dragon Ball Heroes fue creado originalmente como un anime promocional para el juego de cartas y video, que no se adhiere a las reglas y costumbres del manga o anime original. Los jugadores pueden tener equipos de personajes de diferentes líneas temporales, tramas e historias extraídas de toda la franquicia de Dragon Ball. Además, un personaje no está limitado por las limitaciones físicas de las circunstancias en las que aparecieron originalmente. Es decir, un personaje puede ser tan poderoso como el jugador lo desee. El anime de Super Dragon Ball Heroes, que no tiene conexión con Toriyama, incorpora muchos de estos elementos del juego en su narrativa. La “libertad artística” que el juego le permite al anime ha creado algunas tramas y resultados interesantes que no son posibles en el contenido principal de la franquicia, como un Super Saiyan 4 Gohan. Si bien Super Dragon Ball Heroes ha permitido cierta frescura creativa en la franquicia, también ha atraído una cantidad considerable de controversia, ya que algunos fanáticos critican su naturaleza promocional, las licencias que toma con el canon y que el exceso de referencias para complacer a los fanáticos está degradando la calidad de la franquicia de Dragon Ball en general.

Vía: Screen Rant

Nota del editor: El universo de Dragon Ball continúa expandiéndose, los fans no pueden quejarse de la falta de contenido.