Demandan a Warner Bros. por accidente con varita de Harry Potter

Harry Potter es una franquicia que no ha parado de generar fans sin importar las generaciones, y eso se debe a lo accesibles que están sus películas en la televisión, y también que los libros siguen editándose por parte de grandes sellos. Si embargo, lo que más desean los seguidores es consumir todo tipo de mercancías, pero aunque algunos no lo crean, esto también puede conllevar sus respectivos riesgos.

Según lo reportado, Warner Bros. se encuentra involucrado en una demanda millonaria, la cual implica el incidente con una pluma con linterna licenciada del mago más famoso del mundo, pues un niño se iba a quedar ciego por este objeto. Y es que cuando se encontraba jugando con la mercancía, una parte se desprendió hacia el ojo del afectado, y la madre ha mencionado que lo sometieron a cirugía para rescatarlo.

La señora conocida como Jessica Perry, ha declarado que en ninguna parte de la caja del producto se advierte que puede tener este tipo de desprendimientos, por lo que dejarlo a manos de un menor de edad puede conducir incluso a la muerte. Eso se traduce a una acusación por 8 millones de dólares, dinero que servirá como compensación por daños causados al niño que cuenta con 3 años de edad.

Por ahora Warner no se ha pronunciado de forma oficial, pero es posible que los portavoces de la misma ya se encuentren en pláticas, aunque habrá que esperar más para saber si al final no se tienen argumentos en contra y que así no proceda la demanda. Después de todo, las plumas no son artefactos que puedan tener en sus manos niños de 3 años, eso podría darles algo de ventaja contra el incidente.

Vía: TMZ

Nota del editor: También la madre puede tener algo de culpa, pues dar objetos pequeños a alguien tan joven no es la idea más inteligente del mundo. Entonces, quedará por ver si al final los 8 millones se irán a la cuenta bancaria de la familia afectada.