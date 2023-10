Revelan fecha de Oppenheimer en formato casero

Este año se han lanzado grandes éxitos de taquilla en los cines, mismos que han roto esquemas como pasó justamente con Barbie, la cual necesariamente no estaba enfocada en cumplir con una historia para el público infantil. Por otro lado, tenemos a Oppenheimer, adaptación cinematográfica en la que se hace enfoque en uno de los principales responsables de llevar a cabo la creación de la famosa bomba atómica.

Un par de meses han pasado desde el estreno, y la gente que quiere ver esta última cinta en servicios de streaming está bastante impaciente, por lo que para fortuna de ellos ya hay una fecha deliberación, pero no es en una plataforma tal cual. Y es que el próximo 21 de noviembre se va a lanzar pero en formato casero, es decir, en DVD, Blu Ray, Archivo Digital y más contenidos.

Entre los extras que se van a poner en este material se incluye a The Story of Our Time: The Making of Oppenheimer, un corto de 70 minutos que muestra imágenes exclusivas tras bambalinas y entrevistas con Christopher Nolan y sus colaboradores . Ofrece acceso sin restricciones dentro del proceso de grabación, actuaciones, efectos, música y arte de esta filmación.

Por su parte, las versiones físicas de 4K Ultra HD y Blu-ray incluyen relaciones de aspecto de 2.20 y 1.78 que permiten a los usuarios experimentar un cambio notorio que se daba a notar en las salas de cine, pues la versión normal del filme y la IMAX no contaban con estas mismas medidas. A eso se agrega la opción de seleccionar el Dolby, con una fidelidad que quedará mejor implementada con las bocinas adecuadas.

En cuanto a una fecha de estreno en plataformas de streaming, parece que es aún lejana, al menos no para este mismo año.

Vía: IGN

Nota del editor: Al fina la gente podrá ver esta cinta en las pantallas de sus casas, pero cuando se enteren que los blu ray cuestan mínimo unos $15 USD, no sé que también se vayan a tomar la noticia en cuestión.