De esta divertida forma Mojang celebra la inclusión de Minecraft en Smash. Ultimate

Como seguramente ya lo saben, el día de hoy se reveló que Steve de Minecraft se unirá a la gran lista de peleadores disponible en Super Smash Bros. Ultimate en un futuro. Ante esta gran noticia, Mojang, estudio responsable por Minecraft, ha emitido una respuesta, la cual es, sin lugar a dudadas, bastante única.

A diferencia de lo que uno podría llegar a pensar, la carta no solo es una felicitación sobre la inclusión de Minecraft en Smash, sino que también cuenta con un toque de humor referente al largo periodo de tiempo que tomó confirmar esta información. Esto es lo que menciona:

“¿Hay un médico en la casa? Creo que estoy a punto de desmayarme. Todo comenzó cuando encontré este extraño sobre blanco tirado en la puerta principal de los estudios Mojang, sellado con una especie de sello de cera roja, y aún más extraño, dirigido ‘Para Alex y Steve’. ¿Quién podría querer comunicarse con nuestro único dúo icónico por correo postal? ¿Terminó el correo electrónico en la carpeta de correo no deseado? Mi curiosidad no tenía límites. Por supuesto, hice lo que haría cualquier empleado responsable: lo dejé donde lo encontré, me alejé, regresé dos segundos más tarde y abrí la carta.

Estimados jugadores de Minecraft, no tienen idea de a qué nos han invitado…

¿Está sucediendo esto realmente? ¿Tus ojos funcionan correctamente? Después de pellizcarme unas 74 veces, puedo confirmar con seguridad que me dolió. Esto no es ni un sueño, ni una broma de April Fools extremadamente tardía: Minecraft se unirá al elenco del aclamado Super Smash Bros. Ultimate para Nintendo Switch. En un próximo Challenger Pack, Alex y Steve, junto con otros compañeros como Enderman y el zombi, se enfrentarán en una pelea de bloques con Mario, Kirby y muchos otros personajes de los mundos del juego que conoces y amas.

Dado que la mayoría de nosotros aquí en Mojang Studios estamos ocupados gritando de pura alegría, nuestro director creativo, Jens ‘Jeb’ Bergström, ofreció unas palabras sobre este hito surrealista pero mágico.

‘Llevar Minecraft a Super Smash Bros. Ultimate es el resultado de una colaboración increíble con Nintendo’, dijo Jeb. ‘Como fanáticos de la serie y jugadores ávidos en nuestros estudios, no podríamos estar más emocionados de ver a Minecraft unirse a la ya legendaria línea de personajes de Smash’.

A estas alturas debes tener tantas preguntas: ¿Cuándo saldrá el DLC? ¿Qué tan efectivo es Mario para romper bloques de Minecraft? ¿A qué sabe Steve según Kirby? ¿Y cuál es el main de Jeb? Le alegrará saber que todas sus preguntas serán respondidas muy pronto.

Ahora, discúlpenme. Tengo que sellar esta carta antes de que alguien se entere de que la leí”.