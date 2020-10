Wolverine ha llegado a Fortnite y aquí te decimos dónde encontrar al mutante

La cuarta temporada de Fortnite Chapter 2 tiene una gran énfasis en los héroes de Marvel. Durante el tráiler de revelación de este contenido pudimos ver a Wolverine, mutante que no había estado disponible de manera formal en el battle royale hasta el día de hoy. Así es, en estos momentos los jugadores que poseen el battle pass ya pueden conseguir la skin de este personaje, y aquí te decimos dónde encontrar al icónico miembro de los X-Men y pelear contra él.

Si deseas obtener la skin de Wolverine será necesario que primero seas poseedor del battle pass actual. Después de esto, tendrás que derrotar al mutante en un combate PvE. El personaje en cuestión habita el área de Weeping Woods, aunque no hay una locación especifica, ya que Wolverine contantemente se mueve dentro de esta zona.

He's the best at what he does, but what he does isn't very nice.

Battle Pass owners, the Wolverine Outfit and Classic Style are available now! Complete Wolverine’s new Challenge to unlock him. pic.twitter.com/c0pOb44rws

— Fortnite (@FortniteGame) October 1, 2020