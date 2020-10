Más información sobre Steve & Alex en Smash. Ultimate será revelada el sábado

El día de hoy Nintendo reveló que el siguiente personaje para Super Smash Bros. Ultimate será Steve & Alex de Minecraft. Ahora, aunque por el momento se desconoce más información sobre este personaje, especialmente su fecha de lanzamiento, el próximo 3 de octubre se llevará a cabo otra presentación dedicada a mostrar algunos detalles de este DLC.

La cita con Masahiro Sakurai es el próximo 3 de octubre a las 9:30 AM (hora de la Ciudad de México), y la presentación tendrá una duración de aproximadamente 45 minutos, así que tendremos frente a nosotros un vistazo extenso a los movimientos de Steve & Alex, el escenario de Minecraft, trajes alternos, música y todo los detalles sobre la aparición del juego de Mojang en Smash.

There will be no additional new fighters revealed other than Steve and Alex in this livestream.

— Nintendo of America (@NintendoAmerica) October 1, 2020