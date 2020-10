El anime de Dragon Quest será transmitido en Latinoamérica por Crunchyroll

Este fin de semana por fin se estrenará el nuevo anime de Dragon Quest: The Adventure of Dai en Japón, y si pensaban que tendrían que esperar mucho tiempo para ver la serie de manera oficial en nuestra región, se alegrarán de saber que no será necesario emplear una VPN o alguna táctica cuestionable para disfrutar de la serie a la par con el país asiático. El día de hoy Crunchyroll ha confirmado una transmisión simultánea con esta nueva obra de Toei Animation.

Aunque por el momento no se ha confirmado la hora de estreno, todos los que tengan Crunchyroll en Latinoamérica podrán disfrutar de Dragon Quest: The Adventure of Dai una hora después de su estreno en Japón, esto como parte de la oferta de la temporada de otoño en el mundo del anime.

📢Launching this weekend: The series premiere of DRAGON QUEST The Adventure of Dai! 🐉⚔️

Simulcasting on Hulu (U.S.), Crunchyroll (NA, LatAm, Australia, New Zealand, Africa, Middle East, and Europe), and Anime Digital Network in France! Check your local platforms for date/time! pic.twitter.com/wsxWXHFSnQ

— Toei Animation (@ToeiAnimation) October 1, 2020