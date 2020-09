Dragon Quest XI supera las seis millones de unidades vendidas a nivel mundial

El día de hoy, 24 de septiembre, Square Enix llevará a cabo una presentación especial desde TGS 2020. Previo a este evento, la compañía japonesa ha revelado que Dragon Quest XI ha logrado vender más de seis millones de unidades a nivel mundial combinando las ventas digitales y físicas.

Recordemos que Dragon Quest XI originalmente llegó en 2017 al PS4 y 3DS en Japón. Un año más tarde ya se encontraba disponible en occidente, pero solo en PS4 y PC. En 2019 vimos una versión definitiva en Switch, y el próximo mes de diciembre esta edición arribará en Xbox One, PS4 y PC.

Para celebrar este suceso, Dragon Quest XI S tendrá un descuento en plataformas digitales entre el 25 de septiembre y el 8 de octubre en Japón. Sin embargo, por el momento se desconoce si esta promoción también estará disponible en Occidente. Por último, se ha liberado un nuevo tráiler para el lanzamiento que veremos a finales de año.

Dragon Quest XI S: Echoes of an Elusive Age – Definitive Edition ya está disponible en Switch, y el próximo 4 de diciembre llegará a PS4, Xbox One y PC.

Vía: Square Enix