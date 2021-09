Para promocionar el último capítulo de la quinta temporada de Rick and Morty, el cual se estrenará hoy, Adult Swim compartió una versión live action de esta caricatura, con Christopher Lloyd en el papel del científico loco, y Jaeden Lieberher encargado del joven nieto. Sin embargo, originalmente, el rol de Morty estaba pensado para Daniel Radcliffe, así es, el mismísimo Harry Potter.

Recientemente, Jason DeMarco, vicepresidente senior de acción y anime con Warner Media y el co-creador de Toonami, compartió en Twitter un mensaje de felicitación para la gente involucrada en este live action. En su misma cuenta, DeMarco señaló que Radcliffe estuvo considerado para el papel de Morty, pero el actor rechazó este puesto. Esto fue lo que comentó:

I originally wanted Daniel Radcliffe as Morty, because I know he’s a huge fan, but he (wisely) turned us down. A wise man. It was an idea that sounded good on paper but wouldn’t have worked at all😂

— SPIRAL CURSE DEMARCO (@Clarknova1) September 3, 2021