Adult Swim crea una versión live action de Rick and Morty

Después de un par de semanas de espera, el próximo domingo 5 de septiembre por fin se estrenará el último episodio de la quinta temporada de Rick and Morty. Para celebrar el gran final, Adult Swim ha compartido un video en donde podemos ver una versión live action de este par, con Christopher Lloyd, reconocido por interpretar al Doc Brow en Volver al Futuro, a cargo de Rick.

Recordemos que, originalmente, Rick and Morty fue una parodia de Volver Futuro, protagonizada por el Doc Brown y Marty McFly. Por otro lado, Jaeden Lieberher, a quien reconocerás por las películas de It, está a cargo de Morty en esta nueva versión del personaje. De acuerdo con la cuenta oficial de Adult Swim en Twitter, estas versiones live action corresponden al universo C-132, por lo que es probable que esto esté relacionado con el final de la temporada.

Esta no es la primera vez que Lloyd habla sobre Rick and Morty, ya que en una entrevista con Phoenix New Times mencionó estar al tanto de la serie animada:

“No lo sigo de cerca, pero he visto algunos episodios y debo decirte que creo que es muy divertido. Sé que es una especie de parodia de Doc y Marty. Creo que es muy divertido”.

Te recordamos que el último episodio de la quinta temporada de Rick and Morty se estrenará este 5 de septiembre. En temas relacionados, la máquina del tiempo en Volver al Futuro originalmente era muy diferente.

Vía: Adult Swim