Dan a conocer las ventas de 2023 de Nintendo Switch

Parece broma, pero el siguiente mes de marzo se van a cumplir siete años del lanzamiento de Nintendo Switch, consola que tomó por sorpresa al mundo entero debido a su forma tan peculiar de funcionar, hablamos claramente del aspecto de pasar de la forma portátil a la de televisión. Eso nos lleva a que actualmente ha logrado posicionarse como la consola más vendida de la compañía, al menos en su tierra de origen (Japón), y de esto hemos tenido conocimiento por los informes financieros revelados hoy.

En el informe de las finanzas, el cual comprende hasta el 31 de diciembre de 2023, nos mencionan que en este momento hay poco más de 139,36 milllones de consolas distribuidas en el mundo, cifra que probablemente aumentó en el primer mes de 2024 debido a las pequeñas fiestas que siguen a la navidad. En cuanto a los videojuegos, se habla de 1.200,10 millones, teniendo en cuenta la distribución en físico pero sobre todo, digital, lugar en el que poco a poco aumentan las ventas hasta que eventualmente superen al tradicional.

Aquí los detalles completos de la información:

– Ventas netas este período – 1.394,7 mil millones de yenes

– Beneficio operativo este período – 464,4 mil millones de yenes

– Beneficio ordinario este período – 567,3 mil millones de yenes

– Total de hardware: 139,36 millones

– Total de software – 1.200,10 millones

– Ventas totales de Switch este período – 13,74 millones

– Ventas de Switch estándar este período – 3,40 millones

– Ventas de Switch OLED en este período: 8,17 millones

– Ventas de Switch Lite este período – 2,18 millones

Con esta información en mente, es muy posible que la empresa ya se esté preparando para dar cierre al año fiscal de 2023, el cual terminará el 31 de marzo de 2024, para empezar con una nueva etapa que hasta este momento es desconocida. Eso se debe a que no sabemos qué juegos grandes están en el horizonte, ya que el último es Princess Peach Showtime!, y después hay remasters solamente, la prueba de ello son Paper Mario The Thousand-Year Door y Luigi’s Mansion 2 HD.

Vía: Nintendo everything

Nota del editor: Se dan a conocer las ventas totales de 2023 de la consola Nintendo Switch. Llegando a números increíbles que la propia empresa no había tenido en bastantes años, aún así no llega a superar a Nintendo DS. No obstante, tener el tercer lugar de plataformas más vendidas no está mal.