Culpan a Disney+ por los recientes fracasos en taquilla

En estos últimos meses Disney no ha podido ser el centro de atención en cuanto a éxitos de taquilla, pues hemos visto como han sido superados con facilidad por producciones como la de Super Mario y Spider-Man: Across the Spider-Verse. Y ahora, el CEO de la compañía expresa su sentir, culpando a uno de sus propios métodos que se ha puesto en cuestión.

Mediante una nueva conversación con el medio Variety, Bob Iger menciona que uno de los grandes errores, es tener justamente una gran cantidad de contenido en el servicio de Disney+. Puesto que eso puede abrumar a la gente que mes con mes paga su membresía, a eso se suma que la gente espera a que los grandes estrenos de cine eventualmente lleguen a este.

Esto es lo que menciona:

Ha habido algunas decepciones. Nos hubiera gustado que algunos de nuestros lanzamientos más recientes funcionaran mejor. No se refleja como un problema desde la perspectiva del personal, pero creo que en nuestro afán de hacer crecer nuestro contenido de manera significativa para servir principalmente a nuestras ofertas de transmisión, terminamos grabando a nuestra gente mucho más allá, en términos de su tiempo y su enfoque. más allá de donde habían estado.

Además de esto, Iger resalta que Marvel ha lanzado tantas formas de abordar su universo, que la gente simplemente se ha cansado de seguir la línea actual del UCM, ya que hay películas y series, las cuales están todas conectadas. Por lo que lanzar menos productos al mes es algo que en estos momentos están tratando de implementar por beneficio financiero.

Esto lleva al retraso que tuvo The Marvels, cinta que iba a lanzarse en julio pero ahora lo hará en noviembre.

Vía: Variety

Nota del editor: Es verdad que sus últimos proyectos no han cumplido con mucha calidad, a ver si proyectos como la serie de Ahsoka lleguen a remontar las cosas. A The Marvels no le auguro un futuro prometedor, pero la serie de Loki podría ser interesante.