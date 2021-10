¿Cuántas escenas post-créditos tendrá The Eternals?

Si todo sale bien, The Eternals debería estar llegando a salas de cine en noviembre. Esta película no solo promete “revitalizar” todo el MCU, sino que también nos introducirá a seres sumamente fuertes que están por cambiar la jerarquía de poder dentro de este universo cinematográfico. Pues bueno, también te recomiendo no abandonar la sala de cine anticipadamente puesto que habrá más de una escena post-créditos.

Platicando con Fandango, Chloé Zhao, directora de este futuro largometraje, confirmó que The Eternals tendrá dos escenas post-créditos, y no solo eso, sino que ambas son “de suma importancia”. Aquí en sus palabras:

“Sí hay escenas post-créditos. No solo se queden por la primera— también esperen por la segunda. Ambas son de igual importancia, y ambas tienen sorpresas para ustedes.”

The Eternals llegará a salas de cine el próximo 4 de noviembre y por acá puedes ver su nuevo adelanto en video.

Nota del editor: Este tipo de escenas siempre son interesantes ya que nos dan un adelanto sobre el futuro del MCU. Considerando lo importante que será este nuevo equipo de héroes para este universo cinematográfico, estoy anticipando que habrá varias revelaciones importantes, así que no vayas a salirte antes del cine.

Via: ComicBook