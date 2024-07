A principios de año recibimos el aclamado Like a Dragon: Infinite Wealth, la octava entrega numérica en la amada serie de SEGA y Ryu Ga Gotoku Studio. Si bien por el momento se desconoce cuál será el siguiente paso para la serie, el estudio nos ha dado una pista sobre lo que le espera a todos los fans en un futuro.

Durante el pasado fin de semana se llevó a cabo el evento de Essence of Fandom durante Anime Expo, en donde todos los fans que asistieron tuvieron la oportunidad de participar en una serie de eventos temáticos, incluyendo un concurso de karaoke, con todo y la asistencia de Kazuhiro Nakaya, la voz de Kazuga Ichiba y Akira Nishikiyama. Fue aquí en donde los asistentes escucharon los primeros detalles sobre el siguiente juego de Ryu Ga Gotoku Studio. Esto fue lo que comentaron al respecto:

“No podemos decirles qué tipo de juego es, pero te les diremos, se sorprenderán”.

Aunque los representantes de RGG Studio no mencionaron directamente a la serie de Like a Dragon, su presencia en un evento enfocado en esta serie deja en claro que estaban hablando sobre esta propiedad. Considerando que el estudio no es extraño a cambiar la fórmula de la serie, puesto que hace un par de años vimos una transición del beat’em up al RPG por turnos, no se descarta por completo la idea de ver otro cambio radical en el sistema de combate.

Considerando que entre lanzamientos importantes, RGG Studio trabaja en múltiples spin-offs de la serie, es probable que en un futuro veamos algo completamente nuevo e inesperado. Si bien por el momento no hay información oficial, Masayoshi Yokoyama, jefe del equipo, ha insinuado que un remake de Yakuza 3 podría estar en camino. De igual forma, no se descarta una nueva entrega en la serie de Judgment, o incluso algo diferente. En temas relacionados, puedes checar nuestra reseña de Like a Dragon: Infinite Wealth aquí. De igual forma, la serie de Like a Dragon: Yakuza ya tiene fecha de estreno.

Nota del Autor:

Como un gran fan de la serie, no puedo esperar cuál será el siguiente juego de Like a Dragon. Hasta el día de hoy, Infinite Wealth sigue siendo mi GOTY de 2024, y estoy muy emocionado por la serie de Amazon. Sin importar qué sea, seré día uno para el siguiente proyecto de RGG Studio.

Vía: VGC