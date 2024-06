Después de años de silencio tras su anuncio oficial, Amazon ha confirmado que la serie de Yakuza, ahora conocida como Like a Dragon: Yakuza, ya tiene fecha de estreno, y estará disponible en su servicio de streaming a partir del próximo mes de octubre.

Por medio de una conferencia, se ha revelado que Like a Dragon: Yakuza será una serie compuesta por seis episodios. Los primeros tres estarán disponibles en Prime Video el próximo 24 de octubre de 2024, mientras que los otros tres llegarán a la plataforma de streaming el 1 de noviembre de este año.

Make the choice to take the next step. Like a Dragon: Yakuza comes to Prime Video October 24. pic.twitter.com/Pn2gKQzqlK

— RGG Studio | Like a Dragon & Yakuza Series (@RGGStudio) June 4, 2024