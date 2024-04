Yakuza Kiwami 3 será una realidad

Pese a que Like a Dragon: Infinite Wealth llegó al mercado a finales del pasado mes de enero, Ryu Ga Gotoku Studio, los responsables de esta serie, han señalado que ya están pensando en el futuro de esta propiedad, algo que no solo incluirá una entrega completamente nueva, sino que un remake de Yakuza 3 ya estaría en camino.

El 1 de abril, RGG Studio llevó a cabo una presentación especial en su canal de YouTube. Aunque algunos esperaban con ansias una revelación de broma, como lo que sucedió con Yakuza: Like a Dragon, Masayoshi Yokoyama, director de la serie, reveló que ya está en pre-producción el siguiente título del estudio, el cual no es Yakuza Kiwami 3, sino una experiencia completamente nueva, aunque el rumoreado proyecto eventualmente sucederá.

Recordemos que la serie de Kiwami se refiere a los remakes de la serie, como ya sucedió con Yakuza, Yakuza 2 y Ryu Ga Gotoku: Ishin. Afortunadamente, en la misma plática, Yokoyama señaló que, si bien por el momento no están trabajando en Yakuza Kiwami 3, eventualmente lo harán. Esto fue lo que comentó al respecto:

“Haremos un Kiwami 3 en algún momento. Creo que definitivamente lo haremos tarde o temprano”.

Recordemos que Yakuza 3 llegó al PlayStation 3 en 2009. La localización que estuvo disponible en occidente en su momento fue severamente censurada, al grado de que múltiples elementos y mini-juegos fueron eliminados. No fue sino hasta 2019, con la colección remasterizada, que el público de occidente tuvo la oportunidad de disfrutar la tercera aventura de Kiryu de la forma correcta.

Sin embargo, el juego se enfrentó a un nuevo problema, puesto que todos los fans que comenzaron a jugar con Yakuza 0, y eventualmente disfrutaron de los remakes de la primera y segunda entrega, se encontraron con un sistema de combate que, pese a tener una serie de elementos interesantes, se sentía arcaico. De esta forma, muchos han considerado a Yakuza 3 como la oveja negra en la serie, y han exigido que un remake solucione muchos de los inconvenientes que el gameplay presenta hoy en día.

Considerando el trabajo que se hizo con Lost Judgment y Like a Dragon Gaiden, RGG Studio tiene el potencial de ofrecernos un sistema de combate espectacular en Yakuza Kiwami 3, el cual probablemente siga usando el Dragon Engine. Solo nos queda esperar para ver cuáles son los planes de SEGA y el estudio responsable de Kiryu al respecto.

Retomando el evento de hoy, Yokoyama anunció que han comenzado una serie de audiciones para que el público forme parte de su próximo juego. Esta no es la primera vez que algo así sucede, puesto que lo mismo pasó cuando múltiples modelos y streamers audicionaron para formar parte del minijuego de hostess en Like a Dragon Gaiden. En temas relacionados, puedes checar nuestra reseña de Like a Dragon: Infinite Wealth aquí. De igual forma, puedes checar nuestro gameplay de Yakuza Kiwami 2 aquí.

Nota del Editor:

Si bien es cierto que el sistema de combate de Yakuza 3 puede llegar a ser algo tedioso, esto solo sucede al principio. En realidad, Yakuza 3 es uno de los mejores en toda la serie, principalmente por la historia y caracterización de sus personajes. Lo único que tiene que hacer este remake es ofrecer un gameplay que se asemeje a lo visto en Lost Judgment y Like a Dragon Gaiden, y será considerado uno de los mejores en la franquicia.

Vía: Gematsu