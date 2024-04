Primeros detalles sobre el nuevo juego de FIFA

El futuro de FIFA en la industria de los videojuegos es algo incierto por el momento. Aunque la organización de fútbol ha señalado que tiene la intención de seguir ofreciendo experiencias interactivas, tras su ruptura con EA, muchos han puesto en cuestión su futuro. Afortunadamente para todos los fans, un nuevo rumor ha señalado que estamos a solo unas horas de la revelación oficial del siguiente juego de FIFA, el cual estaría a cargo de 2K.

De acuerdo con Kurakasis, famosos insider quien el pasado compartió información acertada sobre Judas, ha señalado que el día de mañana, 2 de abril de 2024, se llevaría a cabo la revelación oficial del siguiente título de FIFA. Este título estaría a cargo de 2K, los responsables de múltiples juegos de deportes, y llevaría el nombre de FIFA 2KFC, siguiendo así la nomenclatura a la que ya estamos acostumbrados.

Yes, it's coming this year. 2K will announce it on Tuesday.

The official title will be 'FIFA2KFC'. https://t.co/Ib9Koylplk

— Kurakasis (@Kurakasis) March 31, 2024