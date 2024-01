PlayStation pudo tener la exclusiva de FIFA desde hace años

Parece broma, pero actualmente los videojuegos de FIFA no existen después de que salía uno de manera anual desde hace mucho tiempo, y eso se debió a que la propia federación de fútbol estuvo en trato con EA para que el nombre del juego se conservase constante, solamente que con números actualizados. Sin embargo, eso se terminó en el 2023, y algo que llama la atención, es el hecho de que sus creadores no fueron los primeros en ser considerados para quedarse con los derechos de la marca.

Según lo comentado por el vicepresidente de marketing europeo de EA, Tom Stone, en 1997 antes de que hicieran la renovación por el nombre de FIFA, la liga les hizo la propuesta ni más ni menos que Sony, la cual estaba teniendo en esos momentos un boom con su consola PlayStation. Sin embargo, estos no quisieron saber del tema, debido a que no contaban con estudios que pudieran hacer juegos de deportes, pero sobre todo, no deseaban algún tipo de conflicto con el Third Party que ya sabía mucho del tema.

Se enteraron de este suceso debido a que Chris Deering, presidente de Sony PlayStation Europa en 1997 fue directamente con EA para avisar que les habían hecho el ofrecimiento, obviamente mencionando que lo descartaron de forma inmediata, pues la saga de FIFA había sido una de las más queridas para su consola de CD-Rom. Aquí lo mencionado:

Tienes que estar de broma. ¿En serio? ¿ISL se ha puesto en contacto contigo y te ha preguntado si quieres una licencia mundial exclusiva para FIFA? ¿Después de todo lo que hemos hecho por ellos?.

Vale la pena mencionar, que Electronic Arts era en ese momento uno de los principales apoyos para Sony, dado que sus juegos se lanzaban únicamente para PlayStation, entre los ejemplos está Medal of Honor, Harry Potter y la Piedra Filosofal, Need for Speed, así como otros que brillaron y se mantuvieron como insignias de PlayStation. Así que haber firmado hubiera sido mala decisión, dado que FIFA ha sido el motivo para muchos usuarios de seguir comprando consolas de esta marca.

Eso sí, pasó lo que pasó y en 2023 todo terminó en cuanto a la relación de EA con la federación. Ahora su juego lleva el nombre de EA Sports FC.

Vía: Time Etension

Nota del editor: Es increíble como estas historias secretas van surgiendo conforme pasa el tiempo, ojalá haya luego datos interesantes en torno a los juegos de Nintendo, como el caso de prototipos que nunca se mostraron, algo parecido al mega leak pero que la propia empresa los muestre a la gente.